وزيرة الثقافة تهنئ 4 مبدعين مصريين لتكريمهم في ملتقى الشارقة الثقافي

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشاعر درويش الأسيوطي، والأدباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي، ومصطفى نصر، لتكريمهم في ملتقى الشارقة الثقافي في مصر، الذي يرعاه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مثمنة جهوده وحرصه على الاهتمام بمفردات ومكونات الثقافة العربية، وتقدير عناصرها.

وقالت في بيان لها، إن تكريم أربعة أدباء، يعكس قيمة الإبداع المصري في الوطن العربى، ويؤكد الريادة الحضارية للوطن، مشيرة إلى أن الملتقى يدعم الرسالة السامية للثقافة العربية، ويعزز دور مبدعيها في المجتمع، موضحة أن حفل التكريم، يقام بحضور عبد الله محمد العويس رئيس دائرةِ الثقافة بالشارقة، بداية شهر سبتمبر المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة.

عبدالدايم: التكريم يعكس قيمة الإبداع المصري في الوطن العربي

يُذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية.