بعد هجومه على رمضان صبحي.. تحرك عاجل من «الإعلاميين» ضد تامر أمين

تعكف نقابة الإعلاميين على إعداد تقرير خاص بواقعة هجوم الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، على لاعب كرة القدم رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، وكابتن منتخب مصر الأوليمبي، بعد ظهوره على الشاشة، قائلًا: «هو السبب في الخسارة وأول لما شوفته قولت خربت».

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن النقابة تابعت ما صدر عن الإعلامي تامر أمين بحق لاعب الكرة رمضان صبحي، مؤكدًا أن المرصد الخاص بمتابعة أداء مقدمي البرامج والخاضعين لقانون النقابة، يقوم الآن برصد وتحليل ما قاله الإعلامي تامر أمين عن لاعب كرة القدم رمضان صبحي.

العقوبة المنتظرة للإعلامي تامر أمين بعد هجومه على رمضان صبحي

وأضاف نقيب الإعلاميين: «أن المرصد سينتهى خلال أيام من إعداد التقرير الخاص بواقعة هجوم الإعلامي تامر أمين على اللاعب رمضان صبحي، بعد مخالفة ما قاله الإعلامي ميثاق الشرف الإعلامي، وبناء عليه سيجرى تحديد ما إذا كان سيحفظ التحقيق، أم سيجرى سحب ترخيص مزاولة المهنة له، كما جرى معه من قبل».

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن النقابة تتابع بدقة أكثر من 75 برنامجًا تجرى إذاعتها عبر 57 شاشة فضائية، أو في الإذاعة ويقوم المرصد بتفريغ كافة الحلقات، ورصد أي مخالفة بها، وفقا لميثاق الشرف الإعلامي.

بيراميدز يشكو الإعلامي تامر أمين للأعلى للإعلام

وكان نادي بيراميدز قد تقدم بشكوى رسمية أيضا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر، ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، بسبب هجومه المستمر ضد النادي ولاعبيه خلال الفترة الماضية وهجومه غير المبرر على اللاعب رمضان صبحي والتحريض المستمر ضده.

وأضاف النادي في شكواه: «سبق للإعلامي نفسه أن وجه اتهامات وألفاظا لا يمكن السكوت عنها لأهلنا في الصعيد، وتم إيقافه من طرف مجلسكم الموقر ومنعه من الظهور الإعلامي، وهذا لم يردعه كما يتضح، بما يؤكد أنه لا يستحق ممارسة العمل الإعلامي في ظل الخروج الدائم عن النص، والخطأ غير المبرر».