بعد قليل.. محاكمة الإعلامي تامر أمين في قضية «سب الصعايدة»

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، بعد قليل، قضية الإعلامي الموقوف تامر أمين، في تهمة إهانة الشعب، في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي أشرف ناجي، ويتهمه فيها بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه عبر فضائية «النهار»، قبل صدور قرار إيقافه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالب مقدم البلاغ، بإصدار أمر بالتحقيق جاء نصه كالتالي: «مقدمة مواطن مصري من أقصى الصعيد من محافظة أسوان عروس الصعيد بلد التاريخ والحضارة العريقة؛ نتيجة جهل ضد الإعلامي تامر أمين المبلغ ضده، وثبت أنه يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين، حيث قال على الهواء مباشرة: «الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات»، مؤكّدًا أنَّ حديثه عار عن الحقيقة، والحقائق التاريخية وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كل العصور.

وتابع: «المرأة في حياة الصعيدي مصانة، وهي أشبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، ليتجسد شعور الغيرة في أشد صورة على زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته، ليصل حتى لبنات قريته، فكثير ما سمعنا هذه الجملة واصفةً حاله أصله صعيدي ودمه حامي».

وطالب مقدم البلاغ، في ختام الجنحة المباشرة، بتوقيع العقوبة عليه لنشر بيانات وأخبار كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية للمصريين، وعن أحوال أهالينا الكرام في الصعيد والريف أدى إلى تكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وبمكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة العربية كلها، ما أضر بالمصالح القومية، إضافة إلى ازدراءه فئة كبيرة من الشعب المصري، ونشره كلمات قذف وازدراء وإهانة لطائفة كبيرة من الشعب المصري، ما أساء لمصر ولجميع المصريين في الداخل والخارج، وكان من شأنه إثارة الحزن والإحباط، وتكدير الأمن والسلم العام.