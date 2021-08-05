مصادر: القبض على «مستريح طنطا الجديد» المتهم بالنصب على زملائه

أكدت مصادر بمديرية أمن الغربية، القبض على طبيب الأسنان « حازم. س»، والمعروف إعلاميًا بـ«مستريح طنطا الجديد»، والمتهم بالنصب على 25 من زملائه وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا في 2 مليون جنيه، بدعوى تجهيز العيادات الخاصة لهم بأسعار مخفضة.

وأوضحت المصادر أن المتهم غير ملامحه، بحلق شعر الرأس واللحية والشارب، في محاولة لعدم كشف نفسه.

وتلقى اللواء أسامة شلبي، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بتقديم «مصطفى. ف»، 30 عامًا، طبيب، بلاغًا يفيد بتضرره و25 آخرين من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات وأصحاب شركات مستلزمات طبية من زميلهم «حازم. س»، 31 عامًا، طبيب أسنان، والذي قام بالنصب عليهم في مبالغ مالية بلغت نحو 2 مليون جنيه، بدعوى تجهيز العيادات الخاصة بهم، وأنه لم يوف بوعده، وطلبوا منه رد المبالغ المالية التي حصل عليها، لكنه رفض، ما دفعهم لتحرير محضر ضده، خاصة بعد هروبه منذ 3 أيام.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية صحة البلاغات المقدمة، أن المتهم طبيب أسنان دفعة 2013، نصب على أكثر من 25 طبيب أسنان من زملائه، وأيضًا بعضهم أعضاء هيئة تدريس في إحدى الجامعات بجانب عدد من أصحاب شركات بيع المستلزمات الطبية.

وأوضحت التحريات أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 2 مليون جنيه، وأنه أوهم الضحايا بقدره على تجهيز العيادات الخاصة بهم بأسعار مخفضة، وأنه تهرب من رد المبالغ المالية وتهرب منهم ولم يوف بوعده وهروب منذ 3 أيام.

وكشفت مصادر أمنية أن الضحايا تقدموا ببلاغ يحمل رقم 21040 إداري قسم ثان طنطا، وتم استدعاء زوجة الطبيب المتهم مستريح طنطا الجديد، وسماع أقوالها في التهمة الموجهة إلى زوجها، في الوقت نفسه تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على مستريح طنطا الجديد.