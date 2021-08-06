سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 6-8-2021

هبطت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس، في البورصات العالمية والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وتحديدا سعر حرام الذهب عيار 21 اليوم، بعد أن ارتفع في نهاية معاملات أول أمس الأربعاء نحو جنيهًا واحد فقط، وهو ما يعني أنّ المعدن الأصفر صامد أمام العملة الخضراء في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 903 إلى 905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 790 إلى 792جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 677 إلى 679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6320 إلى 6336 جنيهًا.

المركزي الأمريكي يتسبب في تراجع الذهب

وعالميا، شهد المعدن الأصفر هبوطا أمس الخميس في نهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عززت الدولار، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.91 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 1812.10 دولار.

أسعار المعادن الأخرى عالميا

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1% إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع أول أمس الأربعاء، فيما سجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى فيما يربو على 7 أشهر عند 1005.50 دولار، وانخفض في أحدث التعاملات بنسبة 1.5% ليصل إلى 1010.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.81 دولار.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس، نحو 914.64 جنيه، و58.26 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 800.33 جنيه، و50.98 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 685.99 جنيه، و43.69 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.