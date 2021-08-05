سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 5-8-2021

استقرت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس، في البورصات العالمية والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، بعد أن ارتفع في نهاية معاملات أمس الأربعاء نحو جنيهًا واحد فقط، وهو ما يعني أنّ المعدن الأصفر صامد أمام العملة الخضراء في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 905 إلى 907 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 792 إلى 794 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 679 إلى 681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6336 إلى 6352 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس، نحو 914.64 جنيه، و58.26 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 800.33 جنيه، و50.98 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 685.99 جنيه، و43.69 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أرجع أسباب ارتفاع سعر الذهب من آن لآخر أو انخفاضه إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.