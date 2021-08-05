شهد سعر الذهب هذا الأسبوع، تقلبات كبيرة في البورصات العالمية والسوق المصري، حيث سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت 1830 دولارًا، ثم هبطت في ختام جلسات الأسبوع إلى 1813 دولارًا يوم الجمعة.

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الذهب يفقد بريقه .. تقلبات في السوق عالميا ومحليا»، ففي السوق المصري سجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة قاربت 800 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر لكن الأسعار بختام جلسات التداول إلى 793 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب عالميا ومحليا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، أخذت منحنى مختلفا بعد إعلان عدة تقارير ومؤشرات اقتصادية منها إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي ومؤشر أسعار المستهلكين الكندي ومخزونات النفط الخام الأمريكية وبيان وقرار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية الأمريكية، ليصعد الذهب عند قمة شهرين لكنه خسر هذه القمة مع عودة الارتفاع لمؤشر الدولار.

كما جرى إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة الأمريكية وإعانات البطالة الأمريكية وهو الامر الذي غير بوصلة الأسعار وصولا إلى 1830 دولارا.

السوق المصري لم يتأثر بقوة جراء حركة الذهب عالميا ولا يزال الصعود في حدود 4 أو 5 جنيهات لتسجل الأسعار مستويات 793 جنيهًا للعاير الرئيسي، ولكن إذا استمرت حركة الارتفاع في البورصات العالمية فإن الذهب مرشح للصعود وتسجيل مستوى 800 جنيه دون مصنعية.