ارتفاع جنيه واحد في سعر الذهب اليوم الخميس فى الأسواق

شهد سعر الذهب فى السوق المحلى، اليوم الخميس 5 أغسطس، ارتفاعا طفيفا بنحو جنيه واحد، فى محلات الصاغة، وذلك بعد حالة من تذبذب الأسعار خلال الأسبوع الجارى.

أسعار الذهب فى محلات الصاغة:

وبلغت أسعار الذهب محليًّا 907 مقابل 906 جنيهات أمس الأربعاء «ارتفاع بقيمة جنيه» لعيار 24، كما سجّل عيار 21 نحو 794 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 681 جنيهًا، بينما سعر الجنيه الذهب سجل نحو 6 آلاف و352 جنيهًا.

نجيب: لايزال يعانى الركود محليا

وقال نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن التذبذب فى سعر الذهب يربك حركة البيع والشراء، متوقعا انتعاشة فى المبيعات خلال الفترة المقبلة «قبل بدء العام الدارسى الجديد».

وأضاف نجيب فى تصريح لـ«الوطن»، أن الركود لايزال سيد الموقف بسبب المصايف فيما لايزال الإقبال على المعدن النفيس الأعلى بالمقارنة بالملاذات الأخرى للاستثمار باعتباره الوعاء الآمن للادخار في ظل جائحة كورونا وعدم استقرار الاقتصاد العالمى.

أسعار الذهب عالميا:

وسجلت الأوقية اليوم الخميس 5 أغسطس تذبذب فى الأسعار، حيث بيعت بـ1.809.73دولار، فيما بيع عيار 24 بسعر 58.18 دولار وبلغ عيار 21 سعر 50.90 دولار، وبيع عيار18 سعر 43.63 دولار.

وكان الذهب قد تخلى عن مكاسبه، أمس الأربعاء، مدعوما بمخاوف المستثمرين من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مختلف دول العالم، حيث سجلت الأوقية سعر 1،810.71 دولار، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1811.20 دولار، وقفزت السبائك بأكثر من 1% لتندفع نحو 1،830 دولار.

فيما تراجعت الفضة متاثرة بتحركات الذهب الأخذه فى التراجع لـ0.6% إلى 25.40 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، كما تراجع البلاتين 1.9% إلى 1029.56 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 2650.61 دولار.