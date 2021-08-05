تفاصيل وفاة حسب الله الكفراوي بالساحل الشمالي.. «كان مع أسرته»

علمت «الوطن»، أن وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل شاليه بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، اليوم الخميس، أثناء تواجده مع أسرته، وتم إبلاغ هيئة الإسعاف في الإسكندرية لنقل الجثمان.

وأكد الأطباء أن الوفاة طبيعية، ومن المقرر نقل الجثمان إلى محل إقامة الوزير الأسبق وأسرته، استعدادًا لإجراء مراسم الدفن.

وفاة حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

وأعلن المهندس عبدالعزيز الكفراوي، منذ قليل، وفاة والده حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، الذي توفى عن عمر ناهز 90 عامًا.

ودوّن «الكفراوي»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «توفى إلى رحمة الله تعالى المهندس حسب الله الكفراوي.. أوصيكم بالدعاء».

من هو الوزير حسب الله الكفراوي؟

والوزير حسب الله الكفراوي، هو واحد من المسؤولين التنفيذيين والمخططين المعماريين في مصر خلال القرن الماضي، وشغل عدة مناصب مهمة، كان آخرها وزير الإسكان الأسبق.

ولد «الكفراوي» بقرية كفر سليمان، بمركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، في 22 نوفمبر 1930، وحصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة فارسكور الابتدائية، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية من جامعة الإسكندرية عام 1950، وشغل العديد من المناصب كان آخرها وزير الإسكان الأسبق.