تنسيق مدارس التعليم الصناعي بجميع مراكز المنيا.. من 140 حتى 213 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الحد الأدني لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي بجميع مراكز المحافظة، للعام الدراسي 2021 /2022، ويبدأ من 140 حتى 213 درجة.

الحد الأدني للقبول بتنسيق مدارس التعليم الصناعي بالمنيا

1- المدرسة الصناعية المشتركة بمركز العدوة 190 درجة.

2- المدرسة الصناعية للبنين بمركز مغاغة 195 درجة، وبني مزار 194 درجة، ومطاي 185 درجة، وسمالوط 190 درجة، والمنيا 191 درجة، وأبوقرقاص 197 درجة، وملوي 198 درجة، وديرمواس 160 درجة.

3- المدرسة الصناعية للبنات: مغاغة 193 درجة، وبني مزار 195 درجة، ومطاي 190 درجة، وسمالوط 195 درجة، والمنيا 195 درجة، وأبوقرقاص 197 درجة، وملوي 205 درجة.

4- شم الصناعية للبنين بمركز مغاغة 140 درجة.

5- برطباط الصناعية للبنات بمركز مغاغة 188 درجة.

6- أشروبة الصناعية للبنات بمركز بني مزار 190 درجة.

7- الشهداء الصناعية للبنات بمركز مطاي 200 درجة.

8- طلعت حرب الصناعية للبنين بمركز سمالوط 155 درجة.

9- المعمارية للبنين بشرق النيل بمركز المنيا 178 درجة.

10- المنيا الصناعية الجديدة بشرق النيل بالمنيا 183 درجة.

11- كفر المنصورة الصناعية للبنات بمركز المنيا 180 درجة.

12- الزخرفية الصناعية للبنات بمركز ملوي 195 درجة.

13- نبيل والي الصناعية للبنات بمركز ملوي 190 درجة.

14- المتقدمة الصناعية للبنين بمركز المنيا 213 درجة.

15- الشهيد العقيد مصطفي العطار للبنين بمركز المنيا 140 درجة.

يشار أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2020 / 2021 من 230 درجة إلي 225 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وقال محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ فى الفترة من 14 أغسطس الجاري حتى 31 أغسطس.