أعلنت وزارة الصحة والسكان عناوين المراكز الخاصة باستخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، وخصصت وزارة الصحة والسكان 127 مكتبًا لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا المستجد، وطمانت الوزارة المواطنين بشأن هذه الشهادات، مؤكدة أنها شهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما أنها تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، موضحة أنه في حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وحددت الوزارة رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا، وقالت 100 جنيه للمصريين، و 10 دولارات لغير المصريين، مشيرة إلى أن استخراج هذه الشهادات للحاصلين على لقاح كورونا لا يحتاج إلى وقت وكذلك لا يحتاج إلى توثيق أو ختم، وفي حال فقدان الشهادة يمكن استخراج غيرها.

وطمانت الوزارة المواطنين المسافرين، وقالت خلال الشهر الجاري وزارة الصحة والسكان تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا وهي لقاح جونسون أند جونسون وكذلك لقاح فايزر واسترازنيكا واستخدامهم لأغراض السفر، يأتي ذلك في إطار تسهيل المهمة على المواطنين خاصة للدول التي اشترطت و وضعت مجموعة من القيود لدخولها.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبًا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا في مصر خلال شهري سبتمبر أو اكتوبر.

عناوين مراكز استخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح كورونا

ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير عناوين المراكز الخاصة باستخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، وفقًا لوزارة الصحة والسكان.