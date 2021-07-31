شكل وتفاصيل محتويات شهادة تطعيم لقاح كورونا للمسافرين

ينشر «الوطن» صورة من شهادة تطعيم لقاح كورونا للمسافرين والتي جاءت فيها بيانات متلقي اللقاح لتسهيل المهمة على المواطنين، خاصة في الدول التي اشترطت فيها بعض الإجراءات لدخولها.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.

وقالت الوزارة إنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمَّنة من مجمع الإصدارات المؤمَّنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.