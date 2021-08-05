مطار بورسعيد يستقبل 8 رحلات داخلية منذ بداية تشغيله

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أن مطار بورسعيد استقبل 8 رحلات داخلية منذ بداية تشغيله.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور جورج بولس رئيس مجلس إدارة شركة «تي شوري تورز السياحية»، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة آخر مستجدات سير وانتظام الرحلات الداخلية عبر مطار بورسعيد، بعد تشغيله في 17 يوليو الماضي،

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مطار بورسعيد استقبل رحلتي طيران من القاهرة، و3 رحلات من شرم الشيخ، و3 رحلات من طابا، منذ بداية تشغيل المطار، لتنشيط رحلات السياحة الداخلية بين بورسعيد والقاهرة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم.

التعاون مع شركات لتنشيط السياحة الداخلية ببورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد، التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية ببورسعيد وبأسعار مناسبة للمواطنين، تماشيًا مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل المطار خطوة مهمة تحقق مطالب وتطلعات أبناء المحافظة.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة «تي شوري تورز» الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، لافتًا إلى استمرار التعاون مع مطار بورسعيد لتقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وعودة الرواج السياحى الداخلي لبورسعيد عبر المطار.