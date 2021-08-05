بولندا تعلن اعتقال أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في يوم واحد

قالت دائرة حرس الحدود البولندية، اليوم، الخميس، إنها اعتقلت أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في تاريخ البلاد على الحدود البيلاروسية البولندية.

وجاء في بيان الدائرة أن ضباط مفرزة «بودلاسكا» الحدودية اعتقلوا 62 شخصا لعبورهم بشكل غير قانوني الحدود البولندية البيلاروسية، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة «نوفوستي» الروسية.

ووفقا للبيان، فإن هذه هي أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يجري احتجازهم على الحدود البولندية البيلاروسية في يوم واحد.

وأوضح حرس الحدود البولندي أن من بين المهاجرين غير النظاميين 50 مواطنا عراقيا و11 مواطنا إيرانيا ومواطن واحد من الكاميرون، كما تم اعتقال مواطن أوكراني بتهمة التواطؤ في عبور الحدود بشكل غير قانوني.