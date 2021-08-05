«التنسيقية» تبدأ تدريب أعضائها الجدد وفق برنامج سياسي مكثف

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، برنامجًا تدريبيا سياسيًا مكثفًا لأعضائها الجدد.

قسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأعضاء المستهدفين بالتدريب، إلى ثلاث مجموعات، يحضرون تدريبا يستمر قرابة الشهر.

تستهدف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من هذا التدريب، تعريف الأعضاء الجدد بطبيعة العمل والهيكل التنظيمي داخل التنسيقية، وتثقيفهم في مجال مباشرة الحقوق السياسية، وحقوقهم وواجباتهم الدستورية، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على مستوى عال.