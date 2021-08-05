إحباط 3 محاولات تهريب منشطات ونقد أجنبي بجمارك نويبع

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمرك، 3 محاولات تهريب لكمية من المنشطات والنقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناء على الإخبارية المقدمة من السيد أبو خضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وأسامة سعد بالأمن الجمركي، بالإشتباه في محاولة شركة «م . د . و» تطبيق الإعفاء الجمركي بمستندات غير صحيحة، لمشمول بيان جمركي، عبارة عن 108 طرود، عبارة عن مواد أولية مستلزمات إنتاج والمعاينة الفعلية، تبين عدم تطبيق اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتم تحصيل ضريبة الوارد بإجمالي 31215 جنيها.

وفي المحاولة الثانية، حاولت راكبة أردنية الجنسية قادمة علي العبارة «عمان» تهريب مبلغ من النقد الأجنبي، وتم تفتيشها عن طريق الشرطية المنوطة بتفتيش السيدات أفقرت بوجود مبلغ 15000 دينار أردني، حول جسمها أسفل الملابس، ومع التفتيش الفعلي، وعد النقود تبين أن المبلغ 31070 دينار أردني.

وفي المحاولة الثالثة، وفي جمرك الصادر، وبناء على الإخبارية المقدمة من السيد أبو خضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وأسامة سعد، بالأمن الجمركي بالاشتباه في قيام السائق م . خ . ح أردني الجنسية، تهريب أصناف مخالفة في السيارة رقم 40283/60 مغادرة إلى الأردن ومحمل على السيارة رمان طازج.

وبتفتيش جسم السيارة تم العثور على 35 لغة سوداء، وبكل لفة 10 شريط، وبكل شريط 6 أقراص بما يعادل 3500 قرص مرقوم عليها Vega .Extra 130 مخبأة داخل طبلوة الكابينة أسفل عداد السرعة وأسفل ساعة الكابينة.

وبلغت التعويضات المستحقة 70000 جنيه، واشترك في الضبط أحمد دياب ومصطفى مهدي ومصطفى الجالي، مديري الوارد، وعمر عبد النور، مدير صالة التفتيش، وأحمد فيصل، وقاسم لملوم، وأحمد منصور، مأموري التفتيش.

وقرر حمدي الشعراوي، مدير عام جمرك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.