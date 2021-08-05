والد الطفلة متلقية حقنة ضمور العضلات في الوقت الضائع: السيسي وعد ونفذ

لحظات من السعادة والامتنان تعيشها أسرة الطفلة نغم محمد سلامة، بعد تلقيها حقنة ضمور العضلات الشوكية، اليوم الخميس، في مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج الأطفال أقل من عامين المصابين بضمور العضلات الشوكية مجانًا على نفقة الدولة، حيث تبلغ ثمن الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار.

«نغم» تلقت حقنة ضمور العضلات في آخر أسبوعين فعالية عليها

وتلقت «نغم» الحقنة في «الوقت الضائع»، لأنها ستتم عامها الثاني بعد أسبوعين من اليوم، وفي هذه الحالة كانت لن تستطيع تلقيها، لأن من الشروط أن يكون الطفل أقل من سنتين؛ لضمان فعالية الحقنة، حسبما ذكر والدها في حديثه مع «الوطن»، لافتًا إلى أنهم تواجدوا في مستشفى عين شمس منذ أمس الأربعاء التاسعة صباحًا، ومستمرين بها إلى غدًا الجمعة؛ للاطمئنان على حالة طفلتهم قبل خروجها وعودتها للمنزل.

والد نغم: أي حاجة بنطلبها بتتنفذ

وأشاد الأب بحسن استقبال الأطباء والعاملين في المستشفى لهم، وتوفير كل احتياجات الطفلة والأسرة: «أي حاجة بنطلبها بتتنفذ وموفرين لنا كل حاجة حتى اللي مبنتوقعوش بيتعمل»، لافتًا إلى أنهم سيتابعون مع المستشفى لمدة شهرين بعمل التحاليل والأشعة المطلوبة، حتى تستقر حالة طفلته.

رسالة خاصة من الأب للرئيس السيسي

«وعد ونفذ»، بهذه الكلمات عبر الأب عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفيره علاج الأطفال مصابي ضمور العضلات الشوكية سريعًا، وعلاجهم على نفقة الدولة، موجهًا له الشكر على إنقاذه أرواح هذه الأطفال: «الريس عمره ما قال حاجة معملهاش وكل وعوده بتتنفذ بسرعة»، مستكملا أنه في حالة بالغة من الفرحة: «كان عندي ثقة في ربنا الحمد لله».

بداية ظهور المرض على «نغم»

وعلمت أسرة «نغم» المقيمة بالبحيرة بمرضها منذ كانت في عمر 4 أشهر، خلال متابعتهم مع أحد أطباء الأطفال، والذي طلب منهم إجراء تحليل جيني، وأشعة على المخ، وتبين من خلالهم إصابة الطفلة بضمور العضلات، ومن بعدها تابعت الأسرة مع أطباء متخصصين في المخ والأعصاب، وأكدوا إصابة طفلتهم بضمور العضلات من النوع الأول، إلى أن اشتركت الأسرة في المبادرة الرئاسية فور إعلان الرئيس السيسي عنها، وأجروا التحاليل المطلوبة، وتوافقت جميع الشروط على طفلتهم.