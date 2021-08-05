حقن أول طفلتين بمركز جامعة عين شمس ضمن مبادرة «ضمور العضلات»

أعلن مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب، حقن أول حالتين للطفلتين «نغم محمد سلامة» من محافظة البحيرة، التي ستكمل عامها الثاني بعد أسبوعين، ولمى عيد علي من محافظة الفيوم، عمرها 10 أشهر، ضمن مبادرة «ضمور العضلات»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجانًا على نفقة الدولة؛ نظرًا لارتفاع سعر العلاج، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار.

ويعد مركز جامعة عين شمس، ضمن ثلاثة مراكز تم تدشينها لتقوم بمهمة حقن المرضى.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي والمستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها أطباء المستشفى التخصصي بحقن أطفال مرضى بضمور العضلات الشوكي، حيث سبقتها حالتين تم حقنهما بهذا الدواء الذي يعد العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط.

وأضاف رئيس الجامعة، أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب، التي أنشئت منذ 25 عاما في طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة في التشخيص والعلاج لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية.

وأشار «المتيني» إلى أن الوحدة تسعى لأن يكون بمصر مركزًا للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية، لتدخل ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة و تنفيذًا لرؤية مصر 2030.