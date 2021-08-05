مدرسة «العربي للتكنولوجيا» تعلن أسماء الطلاب المرشحين لاختبارات القبول

كشفت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية عن أسماء الطلاب المرشحين لاختبارات القدرات، مشددة على ضرورة الحضور في المواعيد المحددة وعدم مخالفتها، مؤكدة على ضرورة إحضار صورة شهادة الإعدادية، وأصل شهادة الإعدادية للاطلاع عليها فقط، وصورة شهادة الميلاد.

وأضافت المدرسة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه يجب على الطلاب إحضار صورة بطاقة ولي الأمر وكتابة أرقام تليفونات عليها، حتى يتم التواصل بعد ذلك من خلالها، وصورة شخصية حديثة، ودوسيه بلاستيك بكبسولة، لافتة إلى أنه هذه الأوراق المطلوبة هي التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المدرسة، أن من يريد التظلم يرسل التظلم إلى وزارة التربية والتعليم بوحدة التكنولوجيا التطبيقية، لافتة إلى أن الحد الأدنى لمجموع القبول لإدارة قويسنا 243، والحد الأدنى لمجموع القبول لإدارة بنها 255.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف شاغرة بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا، موضحة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم تعليما جيدا وتؤهل الطلاب بشكل جيد لسوق العمل من خلال تدريبهم في أثناء الدراسة وتوفر فرص عمل لخرجيها في مصانع وشركات الشريك الصناعي.

وكشفت مدرسة العربي للتكنولوجيا، عن شروط التقديم لوظائفها على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، موضحة أن الشروط تتمثل في الآتي:

- التقديم متاح فقط لمعلمين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من محافظتى القليوبية والمنوفية.

- يفضل أن يكون معلمي الأقسام «التبريد والتكييف والكهرباء والميكانيكا واللوجستيات» الحاصلين على بكالريوس تعليم صناعى.

وأضافت المدرسة أن الوظائف التعليمية تتمثل في الآتي:

- مدير أكاديمى العدد.

- شؤون طلاب وشؤون عاملين.

- معلم تبريد وتكييف «نظري وعملي».

- معلم كهرباء «نظري وعملي».

- معلم ميكانيكا «نظري وعملي».

- معلم لوجستيات «نظري وعملي».

- معلم لغة عربي.

- معلم اقتصاد.

وأكدت المدرسة أن التقديم يبدأ اليوم الموافق 5 أغسطس الجاري حتى يوم 12 من الشهر نفسه، موضحة أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال هذا الرابط.