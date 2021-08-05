مشادة على الهواء بين فاطمة ناعوت ودعاء عبدالسلام بسبب عنف الأزواج

وقعت مشادة على الهواء بين الكاتبة فاطمة ناعوت والكاتبة دعاء عبد السلام، إذ أشارت «ناعوت» إلى أن المرأة المصرية تواجه أعداء كثيرة جدًا في المجتمع، مبينة أنها تتحمل أعباء البيت وتربية الأولاد ومذاكرتهم في المنزل بجانب الخطاب الظلامي من الفقهاء الذين يرون أن المرأة في مكانة أقل من الزوج، مؤكدًا أن هناك سيدات بـ 100 راجل، مستطردة: «السيدات المعيلات اللي بتصرف على أجوازها أكتر، وفي رجالة كتير بيقعدوا في البيت بيخدوا فلوس ستاتهم ويضربوهم، الجماعات النسوية لا تشجع على العنف ضد الرجل، ولا انتي قصدك الست متبلغش عن اللي اتحرش بها ولا اللي اتجوز عليها».

لترد عليها «عبد السلام»: «الراجل بيضرب دلوقتي وبيتقتل، وإحنا مش هنستنى لما القتل يبقى ظاهرة، أنا مبجتش سيرة جماعات نسوية ولا تحرش، موضوع الحلقة عن قتل الأزواج، أنا ممكن برضه أحور كلامك وأرد عليه وأجيبلك حاجات من الأرشيف بتاعك، حضرتك إحنا بنكلم عن العنف، بتدخلينا ليه في تعدد الزوجات بس».

وأضافت «ناعوت» خلال مداخلة عبر زوم في برنامج «بدون حظر» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الخميس ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أن المد الوهابي حصر المرأة في الوعاء الجنسي فقط.

وأردفت الكاتبة دعاء عبد السلام، قائلة إن جرائم قتل الرجال على أيدي النساء ازدادت خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن السيدة تتطرف في مشاعرها لتكون محبة بدرجة مبالغ فيها أو عدوانية شديدة بحسب علم النفس، متابعة: « طالما فيه عنف كبير جاي من المرأة، وأنا فخورة إني عملت ماجستير عن العنف في الأسرة وأطلقت مبادرة طلاق بلا نزاعات والسيدة ذكية ويمكن أن تبني الأسرة وتحل كثير من المشاكل، لكن هناك كم كبير من الدعم تؤيد الست لاستخدام آليات غير إنسانية ضد زوجها، يعني ايه مصطلح ست بـ100 رجل أنا ضد ده الرجل ر جل والست ست».