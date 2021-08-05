ليلى علوي عن تكريم فيلم «المصير» بمهرجان «كان»: «سمعنا زغاريد»

قالت الفنانة ليلي علوى، إن لحظة تكريم أبطال فيلم «المصير» في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 1997، بحضور المخرج الراحل يوسف شاهين، والفنان الراحل نور الشريف، كانت لحظات لا تنسى على مدار تاريخ حياتها، «أعتقد إني مش لوحدي، وكل صناع الفيلم ومحبي السينما مش ممكن ينسوها، وكان ساعتها فرح في مهرجان كان لكل العرب، واحتفلوا معانا».

وأضافت «علوى»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على فضائية «CBC»، أنه وأثناء تصوير الفيلم كان يجتهد كافة صناعه بسبب وجود حالة من الاستمتاع بين فريق العمل والمخرج، ولكن لم يتخيل إي من المشاركين في العمل الذهاب لمهرجان كان والحصول على جائزة منه.

وأوضحت أنه وأثناء تكريم فريق العمل المشارك في الفيلم بمهرجان «كان»، تفاجأ الحاضرون بانطلاق الكثير من الزغاريد في أرجاء أرض الاحتفال، وكانوا من الأخوة العرب مشاركي دورة المهرجان في فرنسا، «يوسف شاهين كان بيحضر للعمل كويس أوي وبنعمل بروفات».