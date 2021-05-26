الخميس والجمعة.. أسرار خالد الصاوي في برنامج «معكم» لمنى الشاذلي

يحل الفنان خالد الصاوي، ضيفًا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، في حلقتي الخميس والجمعة لهذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن آخر أدواره فى مسلسلي «اللى مالوش كبير»، و«القاهرة كابول»، كاشفا تفاصيل علاقة الصداقة التي تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وكواليس التعاون الفني الأول بينهما.

ويكشف الصاوي، لأول مرة أسرارًا خاصة فى مسيرته الفنية، التي بدأها من مسرح الجامعة، وشهدت تألقا وصعودا سريعا فى عالم الفن، بالإضافة إلى انغماسه في العمل السياسي فى المرحلة الجامعية، وأيضا عمله كمؤلف ومخرج في مرحلة من مراحل حياته الفنية.

ويروي الصاوي، كواليس علاقته بعدد من الفنانين، خاصة الفنان الراحل خالد صالح، الذي جمعته به علاقة صداقة امتدت حتى رحيل الأخير، واستمرت بعد ذلك مع أسرته وأبنائه.

وتتضمن الحلقة مجموعة من الألعاب والمسابقات التي خاضها الصاوي، بالإضافة إلى تقديمه لأول مرة فاصلا من الأغاني بصوته، والكشف لأول مرة عن مجموعة من الصور الخاصة من طفولته.