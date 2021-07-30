استقبال حافل لـ«هداية ملاك وسيف عيسى» في «معكم منى الشاذلي»

استقبل جمهور برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، البطلين المصريين سيف عيسى، وهداية ملاك استقبالًا حافلًا حيث ضج الاستوديو بالتصفيق والصفير، وهتافات «مصر.. مصر» مع الأغاني الحماسية الرياضية، والوطنية، مثل أغنية «ولا أي كلام» للفنان محمد حماقي.

وقدمت الإعلامية منى الشاذلي ضيوفها وقالت إنهما استطاعا التغلب على منافسيهما في أولمبياد طوكيو 2020، ورفعا رأس مصر في هذه المنافسات العالمية، لافتة إلى أنهما حظيا باستقبال أبطال حقيقيين في مطار القاهرة، لأنهما استطاعا إسعاد الشعب المصري.

وحل كل من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبي منتخب التايكوندو، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين، في أولمبياد طوكيو 2020، التي تُقام في اليابان، ضيفين على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، مساء الجمعة، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وتفاصيل رحلتهما حتى حصولهما على الميداليتين.

وفي وقت سابق، كرَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطلي أولمبياد طوكيو، خلال حفل اختتام مهرجان «إبداع» للموسم التاسع، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، مؤكدًا أنهما فخر للشعب المصري كله.

وشدد «صبحي»، على أن الدعم الكبير الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو، كان له دور كبير في تحقيق بطلي التايكوندو ميداليتين غاليتين في الأولمبياد، أسعدا بهما أكثر من 100 مليون مصري، لافتًا إلى أن البطلين نموذجان للتحدي والإصرار على النجاح، وكانا عند حسن الظن بهما.