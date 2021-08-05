الحجز الأحد المقبل.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

يبدأ يوم الأحد المقبل، حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى، والذي يضم عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

ويستمر حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي إلى يوم 14 أغسطس، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يوم 15 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتزامنا مع اقتراب موعد الحجز، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى، عن تفاصيل الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح الجديد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لحجز شقة بـ الإعلان ال 15 للإسكان الاجتماعى، وفقًا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

التفاصيل الكاملة للحصول على شقة بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى

يضم الإعلان الجديد «سكن لكل المصريين 2»، وحدات سكنية جاهزة للتسكين الفوري، ووحدات أخرى كاملة التشطيب، يجرى تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان.

شروط حجز شقة بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريًا.

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهريًا.

شروط حجز شقة بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لمتوسطي الدخل:

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا.

- 168 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا.

أماكن طرح شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى

يجرى طرح شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى، لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

كما يجرى طرح شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى، لمحدودي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

أسعار شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى

- لمحدودي الدخل: تتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 164 و310 آلاف جنيه.

- لمتوسطي الدخل: يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.