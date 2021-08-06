«تاني علبة سجاير».. التفاصيل الكاملة لأغنية تامر علي من ألبومه الجديد

يستعد المطرب والملحن تامر على، لطرح أغنية جديدة بعنوان «تانى علبة سجاير»، من كلمات محمد عطية، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج «نجوم ريكوردز».

تانى علبة سجاير من كلمات محمد عطية وتوزيع وسام عبدالمنعم

وكان تامر علي، طرح مؤخرا أغنية «عيني ع الجمال»، من ألحانه، وكلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف، وأغنية «ما قصرتش زمان» وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر علي كشف لـ «الوطن»، تفاصيل ألبومه الجديد «الألبوم يتضمن 8 أو 10، طرحت منها حتى الآن، أغنيتين، وهما مقصرتش زمان وعيني على الجمال، وسأقوم بطرح أغنية ثالثة عقب ذلك سيطرح الألبوم كاملا، وأتعاون فيه مع بهاء الدين محمد، وتامر حسين، ومحمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطية، وحسن مهران، أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم، فالألبوم ملىء بالمفاجآت».

وأضاف: «هناك أغنيات عرضتها على أفضل المطربين وكانوا بيخافوا منها ويرشدوني على أن أعطيها لشخص جديد، فمثلا أغنية عيني على الجمال عرضتها على الفنان محمد حماقي، ولكنه أجل تسجيلها فقررت غناءها»

وعن فكرة الألبوم، قال تامر علي «كنت أجهز ألبوما وأفكارا مع نفسي، وجلست بالصدفة مع المنتج ياسر خليل وطلب الاستماع لتلك الأفكار، وعقب ذلك عقد جلسة عمل مع الأستاذة هالة حجازي في شركة نجوم ريكوردز، رحبت بفكرة عمل الألبوم سويا».

تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر أن تامر علي يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.