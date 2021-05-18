تامر علي: أقدم كل الأشكال الموسيقية في «مقصرتش زمان».. (حوار)

طرح الفنان تامر علي أغنيتين من أغنيات ألبومه الجديد «مقصرتش زمان»، الذى يعد أولى انطلاقاته الرسمية فى عالم الغناء مع شركة نجوم ريكوردز.

تامر كشف في حواره مع «الوطن» كواليس ألبومه الجديد، وأعماله التلحينية الجديدة التى يقدمها لكبار مطربي مصر والعالم العربي..

- ما هي خطة طرح ألبومك الجديد مقصرتش زمان؟

الألبوم يتضمن 8 أو 10 طرحت منهم حتى الآن أغنيتين وهما مقصرتش زمان وعيني على الجمال، وسأقوم بطرح أغنية ثالثة عقب ذلك سيطرح الألبوم كاملا.

- هل اقترحت أفكارا على زملائك الشعراء لكي تقدمها في الألبوم؟

دوما ما كنا نجلس نعمل سويا، أحيانا هناك أغنيات تحوذ على إعجابي فأطلب غناءها وأخرى أعطيها لزملائي المطربين، وأنا أفعل كل ما فى وسعي لتقدمي كافة الاشكال الموسيقية فى الألبوم.

- مع من ستتعاون في الألبوم؟

بهاء الدين محمد، وتامر حسين، ومحمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطية، وحسن مهران، أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

- كيف جاءت فكرة طرح ألبوم مع شركة نجوم ريكوردز؟

كنت أجهز ألبوما وأفكارا مع نفسي، وجلست بالصدفة مع المنتج ياسر خليل وطلب الاستماع لتلك الأفكار، وعقب ذلك عقد جلسة عمل مع هالة حجازي في شركة نجوم ريكوردز، رحبت بفكرة عمل الألبوم سويا.

- هل أغاني البومك الجديد عرضتها على مطرب مشهور من قبل ما تغنيها؟

هناك أغنيات عرضتها على أفضل المطربين وكانوا بيخافوا منها ويرشدوني على أن أعطيها لشخص جديد، فمثلا أغنية عيني على الجمال عرضتها على الفنان محمد حماقي، ولكنه أجل تسجيلها فقررت غناءها.

- هل هناك تعاونات جديدة مع الفنان محمد حماقي؟

قدمنا مؤخرا دعاء دينيا خلال شهر رمضان الكريم، وهناك أربع أغنيات في ألبومه الجديد ما بين مقسوم وسريع ودراما.

- ما الذى يميز محمد حماقي عن باقي المطربين؟

فاهم مزيكا، ويجعل الأغنية شكلها حلو ومواكبة للأحداث.

- ما هي الألحان التي ستطرح لك خلال الفترة المقبلة؟

محمد حماقي وتامر حسني وتامر عاشور.