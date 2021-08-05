أنهى حياته بـ«مطواه».. خناقة قلبت جريمة قتل في حلوان

مشادة كلامية نشبت بين «ع. م»، فرد أمن في منطقة المعصرة التابعة لمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، ومواطن آخر يدعى «ع. أ»، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى مشاجرة بالأيدي، أخرج إثرها الأول سلاحًا أبيض (مطواه) من جيبه، وبدأ في طعن الأخير عدة طعنات متفرقة في جسده، ليقع المجني عليه أرضًا غارقًا في دمائه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

الأمن يبحث عن الجاني

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان الحادث، ومن خلال المعاينة الأولية، تبين وفاة المجني عليه متأثرًا بإصاباته، وبدأ رجال المباحث يبحثون على الجاني من أجل القبض عليه.

بعد عمل التحريات اللازمة، ونصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر واعترف بجريمته.

قال المتهم في اعترافاته، إن ثمة خلاف نشب بينه وبين المجني عليه، تطور إلى مشاجرة، وقت أن كان في حوزة المتهم سلاح أبيض (مطواه)، ليقرر إخراجها وقتل المجني عليه بها.

تحرير محضر وإحالة المتهم إلى النيابة العامة

جرى تحرير محضر بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأثبت فيه أقوال المتهم، وجرى إحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

تقرير الصفة التشريحية يبين سبب الوفاة

خرج تقرير الصفة التشريحية، الذي طلبته النيابة العامة، يؤكد وفاة المجني عليه متأثرًا بالإصابات التي أحدثها له المتهم، وعليه أمرت النيابة العامة، إحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد بغير سبق إصرار وترصد، فضلا عن تهمة حيازة سلاح أبيض بغير ترخيص أو ضرورة مهنية، أو حرفية تبيح له ذلك.

وأمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم.