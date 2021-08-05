ليلى علوي تروي كواليس مسلسل «زي القمر»: حبيت فكرته عشان مهتمة بالمرأة

كشفت الفنانة ليلى علوي، كواليس مسلسلها «زي القمر»، قائلة: «دوري مختلف جدا، ودة أغراني، وبحيي التجربة جدا، وأول حكاية في المسلسل كانت عملاها حبيبة قلبي إلهام شاهين، دورها كان فظيع، واتعرضت عليا قصة تانية، وحبيت الفكرة أوي عشان كلها قضايا مهتمة بالمرأة وبالواقع».

وأضافت «علوي»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، «كنت خايفة جدا، وبعد ما قولت أوكيه على الدور، ترددت بسبب اللجهة، فجابولي مصحح لغوي، وكنت مرعوبة أول وتاني يوم، بس حبيت الدور، وعملت مع مجدي كامل في المسلسل شغل حلو».

وتابعت: «بشوف في حياتي وحوالينا أمهات شايلين مسؤوليات جامدة جدا، مش لازم دايما الراجل مُقصر، فيه ظروف بتبقى غصب عنه مش قادر يعمل حاجة، فإزاي الست فضلت واقفة وصانت البيت وبناتها وأديتله أمل، حبيبت الشخصية دي أوي».

وعن حملة الغارمات التي شاركت فيها، قالت: «بقول يارب يسهلها على الناس كلها، الواحد اتعلم إن لما ييجي يطلع الزكاة بيطلعها في كذا حتة، وأنا وأمي الله يرحمها كنا بحط سنويا جزء للغارمات».