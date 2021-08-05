قصة استرداد «أوقاف الإسماعيلية» لزاوية تحولت لـ«كوافير حريمي» (فيديو)

استردت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الخميس، زاوية بمنطقة أرض الجمعيات، بدائرة حي ثالث، كانت قد تحولت إلى «كوافير حريمي» خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور صبري عبادة مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، إن المديرية رصدت تحويل زاوية «أحمد سالم»، بمنطقة ارض الجمعيات، التابعة لحي الشيخ زايد، إلى نشاط تجاري بالمخالفة للقانون.

وأضاف أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي يوم الخميس، 24 يونيو الماضي، تم استرداد الزاوية وتشميع المحل بالشمع الأحمر بمعرفة رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

وتابع «ما يُمنح من زوايا يعتبر هبة لا ترد، وعملية الاعتداء عليها وتحويلها إلى نشاط تجاري أمر مخالف دينيًا وقانونيًا، ولا يمكن السكوت عليه».

وأكد «عبادة»، أن مديرية أوقاف الإسماعيلية تستقبل كافة الشكاوى بشكل جدي، وتتحرك لها فور رصدها للعمل على حلها، لافتًا إلى أن الزاوية عادت للعمل بدء من اليوم الخميس بعد إكمال وإتمام عملية الفرش الخاصة بها بشكل كامل.

وتابع «تم توفير كافة المستلزمات للمكان، وتعيين شخص مسؤول عنها بشكل كامل من موظفي مديرية الأوقاف، لإقامة الشعائر بها مرة أخرى».

مالك العقار: تقدمت بأوراق رسمية لتحويلها إلى نشاط تجاري

من جانبه، قال عبدالفتاح سالم، مالك العقار، إنه تقدم منذ سنوات بأوراق رسمية إلى مديرية الأوقاف لتحويل المكان إلى نشاط تجاري بعد بناء مسجد على بعد خطوات من الزاوية.

وتابع «مع بناء مسجد أكبر على بعد أقل من 50 مترًا، تم تحويل الزاوية إلى دورة مياه، ومع مرور الزمن تحولت إلى دورة مياه عمومية تسببت في إزعاج السكان».

وأكد أن تحويل المكان إلى نشاط تجاري تم بترخيص سابق من حي ثالث الإسماعيلية، وليس بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أنه تقدم بأوراق رسمية إلى القضاء وينتظر جلسة تم تحديدها خلال الشهر الجاري للفصل في القضية.