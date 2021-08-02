أماكن وحدات «التمويل العقاري» في الإسماعيلية: مساحتها من 65 لـ90 مترا

أعلنت محافظة الإسماعيلية، أماكن فتح باب الحجز بمبادرة التمويل العقاري في المحافظة، مشيرة إلى توفير وحدات السكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 65 وحتى 90 مترًا.

ووفقا لبيان أصدَرته المحافظة، تتوافر وحدات سكنية بعزبة «السماكين» التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بمساحة 65 مترًا مربعًا، فضلًا عن وحدات بمساحة 90 مترًا بقرية «عبدالناصر»، ومنطقة «العهدة»، و«أم عزام» بالتل الكبير، و«خلف منطقة» جامعة سيناء بالقنطرة شرق، وقرية «البياضية» بالقنطرة غرب.

فيما يبدأ الحجز في مبادرة التمويل العقاري بحجز كراسة الشروط بمبلغ 125 جنيهًا وسداد مقدم الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن، ويبدأ الحجز بمقدم 10% لوحدات محدودي الدخل ومقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 سنة بسعر عائد 3% سنويًا.

وتختلف المستندات والأوراق المطلوبة من المصارف ضمن مبادرة التمويل العقاري والتي تضم صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج، إضافة إلى الزوجة وإيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون وقسيمة الزواج والطلاق.

كما تطلب المبادرة شهادة إثبات الدخل للزوج والزوجة ومفردات مرتب بالدخل الصافي والحوافز لموظفي القطاع الخاص والعام، وبيان نفقة للمطلقات «من خلال حكم محكمة» ورخصة العقار، أو شهادة تثبت أن العقار تمّ التصالح عليه حال كون العقار مخالف.