إيقاف صلاة الجمعة في العراق بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا

أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، عن إيقاف صلاة الجمعة في محافظات العراق كافة، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

إيقاف صلاة الجمعة في محافظات العراق كافة

وذكر المكتب، في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه «نظرا للظروف الصحية الصعبة، بسبب تزايد حالات الإصابة، وتماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة (في العراق)، تقرر إيقاف صلاة الجمعة في المحافظات كافة وتوابعها حتى إشعار آخر».

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد حدد في وقت سابق 15 شرطا لإقامة صلاة الجمعة في العراق، في ظل وجود خطر فيروس كورونا. وقال الصدر في تغريدة عبر منصته على «تويتر»، إن «من أجل إقامة صلاة الجمعة يجب أن لا يزيد وقت الخطبتين أكثر من 15 دقيقة، وأن لا يصلى العصر جماعة وأن تكون الصلاة في أماكن مفتوحة».

إيقاف صلاة الجمعة بالعراق مع تزايد الإصابات

وتأتي توصية الصدر الأخيرة بإيقاف صلاة الجمعة، بالتزامن مع توصية لجنة الصحة النيابية في العراق، بتنفيذ حملة كبيرة لإجبار المواطنين على التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، من أجل تطويق الوباء الذي تفاقم بشكل مقلق مؤخرا في العراق.

وأشارت اللجنة الصحية إلى أن فرض حظر للتجوال في العراق من أجل وقف تفشي وباء كورونا ليس مجديا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال مقرر اللجنة، عضو خلية الأزمة فالح الزيادي، إن توصيات الخلية ولجنة الصحة التي قدمتها إلى وزارة الصحة واضحة وصريحة.

وأوضح الزيادي أن ما يشهده العراق أمر غير مسبوق من ناحية عدد الإصابات وشدتها وسرعة انتقال الوباء، مضيفا أن التوصيات ركزت على الجانبين العلاجي والوقائي.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، قررت قبل نحو شهر استمرار غلق النوادي والقاعات وعدم السماح بإقامة التجمعات بأشكالها كافة.