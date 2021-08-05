شكري: الفجوة تتسع في معدلات تطعيمات كورونا بين الدول النامية والمتقدمة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الفجوة في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بين الدول النامية والمتقدمة مازالت تتسع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية اليوم، الخميس، خلال مشاركته في الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاح ضد فيروس كوفيد- 19، برئاسة وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، الذي عُقد من خلال وسائل الاتصال المرئي، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ.

وأكد شُكري، أن الوباء ليس أزمة صحية فحسب، بل له كذلك آثار اجتماعية اقتصادية عميقة، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وبالتالي فإن الوضع الحالي يهدد بتقويض المكاسب الإنمائية التي حققتها هذه الدول خلال العقد الماضي.

كما وزير الخارجية أهمية تأمين الدعم المالي الكافي والمستدام لمرفق COVAX، لتسريع معدلات التطعيم في الدول النامية، بالإضافة إلى دعم القدرات التصنيعية المحلية للدول النامية؛ لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات للمساهمة في تخفيف الضغط على المصنعين الدوليين لتلبية الطلب العالمي المتزايد، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لتحقيق هذا الهدف.

وأعرب شكري، عن تقدير مصر للدعم الذي قدمته الصين في هذا الصدد، مشيرا إلى ضرورة حشد المزيد من الموارد اللازمة لدعم النظم الصحية الوطنية في إفريقيا، كونها مازالتواحدة من أكثر المناطق تضررًا بالنظر إلى التحديات الهيكلية التي تواجهها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفي التعامل مع الأمراض والأوبئة الأخرى.

وطالب الدول المصنعة للقاحات بتعزيز دعمها لفريق العمل الأفريقي لاقتناء اللقاحات (AVATT). كما طالب بأهمية امتناع الدول عن تطبيق تدابير تمييزية ضد السفر الدولي بناءً على افتراضات لم يتم التحقق منها بشأن فعالية بعض اللقاحات، لا سيما تلك المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وشدد شكري على التزام مصر بالاستمرار في المشاركة بفعالية في الجهود الدولية لتعزيز النظام الصحي العالمي؛ بطريقة تضمن أن تكون الدول الأكثر عُرضةً للأمراض مجهزة للتعامل مع التحديات الصحية العالمية.