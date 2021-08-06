صلاح عبدالله يجري عملية تركيب قسطرة بالقلب.. وابنته تكشف تطورات حالته

طمأنت الإذاعية دنيا صلاح عبد الله الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان صلاح عبد الله، الذي أجرى عملية تركيب قسطرة في القلب، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقالت دنيا صلاح عبد الله، لـ«الوطن»، إنّ والدها لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى، متابعة: «الدكاترة طمنونا الحمد لله.. ألف حمد وشكر والله».

وأوضحت أنه لم يتحدد بعد موعد خروجه من المستشفى، موضحة أنه سيخضع لراحة تامة بالمنزل لعدة أيام، قبل استئناف نشاطه الفني مجددًا.

وكان الفنان صلاح عبدالله، وجه رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي ترقد حاليًا في أحد المستشفيات بعد إجرائها عملية خطيرة - حسب قول شقيقها - وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر الفنان صلاح عبدالله، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، مصحوبة بكلمات تحمل تمنياته بالشفاء العاجل لها بقوله: «حبيبتي وبنتي وضحكت عيني وبسمة قلبي في أصعب الأوقات، ألف سلمة يا ياسميني يا دودي يا أجمل الجميلات».

وأضاف الفنان صلاح عبدالله في تعليقه على الصورة، «في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من 2010 كانت دايماً جنبي، أرجوكم تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية ياسمين عبدالعزيز، يا رب أرزقها الشفاء التام والعاجل يا رب».