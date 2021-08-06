تفاصيل إصابة صلاح عبد الله بأزمة قلبية

كشفت الإذاعية دنيا صلاح عبد الله، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله، الذي يخضع للعلاج في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة حاليًا، وذلك بعدما خضع لعملية تركيب قسطرة بالقلب.

وقالت دنيا صلاح عبدالله، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ «والدي أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بشكلٍ مفاجئ، وسرعان ما تم نقله إلى المستشفى، وهو على قدّمه وفي كامل وعيه».

وتابعت: «فور دخوله المستشفى، أجرى عملية قسطرة في القلب بجانب تركيب دعامة»، مؤكدة أنّ الحالة الصحية لوالدها الفنان صلاح عبدالله، تشهد تحسنًا كبيرًا ومن الوارد الخروج من المستشفى مساء الجمعة.

وأشارت إلى أنّ صلاح عبدالله، سوف يستأنف نشاطه الفني قريبًا، وذلك حسب تعليمات الفريق الطبي المعالج، قائلة: «بإذن الله يكمل شغله قريب جدًا.. الدكاترة قالوا مفيش أي مشكلة إنه يكمل شغل بعد أسبوع راحه بإذن الله».