صلاح عبدالله عن انتقاد فنانات حضرن حفلا بالجونة يوم جنازة سمير غانم: «ربنا يرحمنا من الهبيدة»

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن استيائه الشديد، من هجوم الجمهور على بعض الفنانين، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حضورهم حفل زفاف في مدينة الجونة، بعد ساعات قليلة من تشييع جثمان الفنان سمير غانم، أمس الجمعة، قائلًا: «يارب ارحمنا من الهبيدة».

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «يا رب ارحمنا من اللي بيتعقربوا عشان يركبوا التيرند.. ده باينه في زمن الوبا زاد الغبا والأخلاق بقت على الحديدة».

إلهام شاهين

وكانت عدد من نجمات الوسط الفني تصدرن محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على خلفية تعرضهن لانتقادات لاذعة مع تداول صور مشاركتهن في حفل زفاف أحد رجال الأعمال في نفس يوم تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم، الذي مات عن عمر ناهز 84 عامًا، ومن بينهن الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، ولبلبة.

وعلى أثر الهجوم الحاد على النجمات لمشاركتهن في حفل الزفاف بالتزامن مع حالة الحزن التي سيطرت على الوسط الفني والجمهور المصري والعربي لفقدان نجم الكوميديا سمير غانم، قالت الفنانة إلهام شاهين لـ«الوطن» إن الصور المتداولة لها وليلى علوي لم تكن لها علاقة بحفل الزفاف الذي أقيم في نفس يوم جنازة الفنان سمير غانم.

وأكدت إلهام شاهين أن هذه الصور من عشاء في مطعم بالجونة مع ضيوف من دولة سوريا قبل وفاة الفنان سمير غانم بيوم واحد، مضيفة «بمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفنة، الله يرحمه».

تامر حبيب

وكتب تامر حبيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنا موجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف مقدرتش أروح الجنازة والدفنة لأني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح».

وتابع: «للحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي.. حد عايز حاجة؟».

وأضاف: «أوصي كل اللي بيحبوني وهيزعلوا عليا، يوم ما أموت ويبقوا حزانى من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورًا.. وأنا هابقى مبسوط قوي».