نجوم الفن يدعمون صلاح عبدالله في مرضه برسائل حب

تحولت صفحات العديد من نجوم الفن عبر السوشيال ميديا، إلى كلمات من رسائل الحب والدعم للفنان صلاح عبدالله بعد خضوعه لقسطرة في القلب.

وقال الفنان محمد دياب عبر «فيس بوك»: «مليون سلامة على قلبك يا أطيب وأجمل وأحن قلب فى الدنيا ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك لينا يا عم الدنيا كلها بالله عليكم دعواتكم بالشفا لعمنا صلاح عبدالله».

وكتب الفنان إيهاب فهمي، «ألف حمد على سلامتك ياعم صلاح ياغالى ربنا مايحرمنا منك أبدا ياحبيب الكل ودايما منور الدنيا بفنك الكبير الحمد لله والشكر لله».

وقالت الفنانه سماح أنور: «قوم يا لوحة بألف سلامة، قوم بسرعة يا ضحكة قلبي القلب من كتر طيبته شال كتير، هو يبان تعبان ضعيف بس كبير، حايخف بصاحبته اللي دايمة على وشك»

وأضافت «أيون … ضحكته، اللي بتسمع وتروي بوجودك، دنيا كبيرة وناس كتير، سلامتك يا حبي وحبنا كلنا، ألف ومليار سلامة عليك… يا كابير».

وقال الفنان والإعلامي مراد مكرم «سلامة قلبك يا أستاذي، شفاك الله وعافاك صلاح عبدالله».

وعلق هاني رمزي «سلامه قلبك يا غالي».

ابنة صلاح عبدالله تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت الإذاعية دنيا صلاح عبدالله، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لوالدها من داخل المستشفى، وكشفت تفاصيل حالته الصحية، حيث كتبت «سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل».

وأضافت نجلة الفنان «أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحاله استقرت».وتابعت «ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة، وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة، والدكاترة طمنونا أنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله».واختتمت «دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها، صلاح عبدالله».