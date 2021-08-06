الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة: انخفاض ثم ارتفاع مرة أخرى

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجه الحارة مستمرة حتى غدا السبت، مشيرة أنها أثرت على مختلف أنحاء الجمهورية، لافتة أن درجات الحرارة حاليًا أعلى من معدلاتها الطبيعية بـ5 درجات.

وأوضحت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن صيف عام 2021 هو الأشد حرارة على مدار الـ5 أعوام الماضية، مشيرة أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير على مصر ودول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أوروبا، وشهدت بعض البلاد في العالم موجات حارة وارتفعت درجة الحرارة فيها.

وأشارت أن اليونان سجلت 47 درجة مئوية وهو رقم قياسي بالنسبة لليونان علاوة على الحرائق التي وقعت في تركيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

انخفاض الحرارة بدأ من الأحد القادم

وأكدت شاكر أن يوم الأحد القادم سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء بمعدل انخفاض يصل لـ3 درجات، متوقعة عودة الموجة الحارة مرة أخرى واستمرارها حتى منتصف أغسطس.

ولفتت إلى أنه بداية من النصف الثاني لشهر أغسطس تبدأ درجات الحرارة في العودة للمعدلات الطبيعية، متوقعة أن تصل درجات الحرارة يوم الأحد على القاهرة لـ39 درجة بعدما وصلت حاليًا لـ42 درجة.

أمطار وسيول حتى غدا السبت

وكشفت «شاكر»، سبب ظهور الشبورة المائية، مشيرة أن الشبورة ظهرت بسبب نسب الرطوبة المرتفعة الموجودة بسبب منخفض الهند الموسمي والهدوء الذي نشهده في سرعة الرياح ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تسبب في نزول الرطوبة لطبقات قريبة من الأرض وأن ذلك يؤدي لتكون الشبورة المائية، لافتة أن السبورة تتلاشى في الـ7 صباحًا بسبب شروق الشمس بشكل مبكر.

وأشارت أن من الظواهر الغريبة هي سقوط الأمطار جنوب البلاد وفي منطقة حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر في موجة أمطار بدأت الثلاثاء الماضي ومستمرة حتى غدا السبت، متوقعة حدوث سيول في المناطق الجبلية بسبب طبيعتها.