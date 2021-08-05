الأرصاد: سحب الحزام المداري وراء «أمطار الصيف»

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة تحذّر من سقوط أمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر منذ أسبوع، قد تمتد لبعض المناطق من جنوب سيناء وتكون رعدية أحيانا، وهو ما حدث أول أمس.

وأكدت أنه سقطت أمطار رعدية على حلايب وشلاتين وكانت كمياتها متوسطة الشدة، بينما سقطت أمس أمطار على بعض المناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، وبداية من الأحد يشهد الطقس انخفاض طفيف في درجات الحرارة بواقع درجتين، لكنها ستعاود الارتفاع مرة أخرى بنهاية الأسبوع، على أن تستمر الموجة الحارة حتى منتصف الشهر، وفي النصف الثاني من أغسطس ستكون درجات الحرارة طبيعية مرة أخرى.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التحذير من سقوط الأمطار مستمر حتى السبت المقبل، موضحةً أنّ هذا الأمر غريب: «سقوط الأمطار في فصل الصيف أمر لم نعتد عليه، لكن الحزام المداري يفصل الكتل الهوائية الرطبة عن الكتل الهوائية الجافة، كما أنّ الكتل الهوائية القادمة من القطب الشمالي أو النصف الشمالي للكرة الأرضية، تختلف عن الكتل القادمة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية».

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ السحب الرعدية والاستوائية تتكون في منطقة الحزام المداري، ودائما ما تشهد المناطق التي تتأثر بها أمطار غزيرة وفيضانات في فصل الصيف، مثل إثيوبيا والسودان وإريتريا، ما يتسبب في حدوث فيضان النيل خلال فصل الصيف.

وأشارت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ السودان أعلن زيادة منسوب مياه النيل بشكل كبير، وقد يؤثر هذا الأمر على منسوب مياه النيل في مصر: «بدأنا نشعر بالتغيرات المناخية، وأجرينا دراسة أثبتت أنّ صيف 2021 أكثر حرارة من السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وهو ما حدث في دول الشرق الأوسط كلها، وكل أنحاء العالم».