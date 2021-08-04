«الأرصاد الجوية»: انخفاض درجات الحرارة الاثنين المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة الطقس الحارة مستمرة حتى الأحد المقبل، واعتبارا من يوم الاثنين المقبل ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بواقع درجتين، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى طبيعتها.

عدة مناطق في البلاد تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الدراسات التي أجرتها مراكز الأبحاث أظهرت أن صيف 2021 أكثر حرارة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وهناك عدة مناطق في البلاد تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، لاسيما مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل إلى حد السيول في حلايب وشلاتين.

بعض المناطق في القاهرة الكبرى تتعرض لرياح مثيرة للأتربة

وأردفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات جنوب البلاد سجلت اليوم، 45 درجة، والقاهرة 42 درجة، كما أن بعض المناطق في القاهرة الكبرى تشهد رياحا مثيرة للأتربة، تنخفض معها الرؤية، وتستمر للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والساحل، لكنها تتلاشى سريعا بسبب ارتفاع الحرارة.

درجة الحرارة تسجل 50 مئوية في تركيا واليونان وإيطاليا

وتابعت: «درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة في تركيا واليونان وإيطاليا، بينما تجاوزت درجات الحرارة 45 مئوية اليوم في اليونان، وهي السبب وراء الحرائق التي اندلعت هناك».