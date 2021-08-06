أزمات واجهت حسن شاكوش قبل التحفظ عليه في الساحل الشمالي

تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر التحفظ على المطرب حسن شاكوش، أثناء سيره في مارينا بالساحل الشمالي، بسيارة دون لوحات معدنية، ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي تواجه «شاكوش».

شائعة ارتباط حسن شاكوش بـ مي حلمي

ومنذ أيام تداول رواد السوشيال ميديا، شائعة ارتباط الإعلامية مي حلمي بحسن شاكوش بعد ظهورهما سويا في إحدى المطاعم الشهيرة، والتزم شاكوش الصمت، فيما علقت مي حلمي عبر خاصية «إستوري» بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلةً: «خلصتوا أخبار؟.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي، برضو هصحى من النوم ألاقيكم خاطبيني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول ده قرار يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي، يبقى مرتبطين، نهدى بقى أخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين، مش فاهمة ليه هو أنا قاعدة في بيتكم وعاوزين تخلصوا مني؟».

اتهام حسن شاكوش بتقليد محمد رمضان

وطالت عدد من الاتهامات الشهر الماضي لمطرب المهرجانات حسن شاكوش بتقليده للفنان محمد رمضان حيث نشر «شاكوش» صورة له وهو يحمل أسدا وعلق قائلا «أنا على وضعي».

وبعدها بأيام قليلة نشر مؤدي المهرجانات فيديو له وسط الجمهور في الشارع وهو يلتقط معهم الصور التذكارية وعلق قائلا «نا بيكم قد الدنيا ومن غيركم ولا حاجة، جمهوري العظيم ربنا يخليكوا ليا»

واتهم الجمهور شاكوش بتقليده لمحمد رمضان للفت الأنظار إليه.