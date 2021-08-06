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تفاصيل التحفظ على حسن شاكوش في الساحل الشمالي

مصادر: يقود سيارة بدون نمر

كتب:

جيهان عبد العزير
02:25 ص | الجمعة 06 أغسطس 2021
المطرب حسن شاكوش

المطرب حسن شاكوش

كشفت مصادر مطلعة، أن قوات الأمن تحفظت على المطرب حسن شاكوش، أثناء سيره في مارينا بالساحل الشمالي، بسيارة دون لوحات معدنية. 

وأضافت المصادر أن القوات قامت بتحرير مخالفة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية، وتقوم حاليا بفحص السيارة والأوراق الخاص بها للتأكد من ملكية مطرب المهرجانات لها.

يذكر أنه في أبريل الماضي ألقت قوات الأمن القبض على المطرب الشعبي خلال افتتاحه أحد «الكافيهات» في مدينة نصر.

وأكدت قوات الأمن حينها أن القبض على شاكوش تم بعدما اكتشفت أن الكافيه المملوك له ليس مرخصا، فضلا عن وجود مخالفات داخل المحل.

وقالت مصادر، حينها إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش «كوفى شوب»، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب.

 ومن خلال الفحص تبين مخالفة المحل المملوك لمطرب المهرجانات، وعدم حصوله على تراخيص، كما أن المطرب خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.

فيما قررت نيابة مدينة نصر، حينها إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه، فى واقعة افتتاحه كافي شوب غير مصرح بتشغيله.

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