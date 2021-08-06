«ارحموني»: آخر كلمات نجلاء فتاة كفر الدوار قبل قتلها في مول شهير

«ارحموني.. ارحموني.. أنا معملتش حاجة».. هكذا كشف المتهمين الثلاثة عن آخر كلمات فتاة كفر الدوار نجلاء نعمة الله، أثناء تنفيذ جريمتهم، داخل عيادة بمول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، أثناء استجوابهم أمام رجال البحث للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة.

وكان قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث البحيرة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تمكن من كشف لغز الجريمة فى أقل من 48 ساعة، وتوصلت القوات إلى المتهمين وتم استئذان النيابة العامة لضبطهم وإلقاء القبض عليهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

120 ثانية.. قادت المباحث لضبط المتهمين

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن فريق البحث فحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، وفحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التى تعمل بها الضحية.

وأثناء رحلة البحث توصلت القوات الى مقطع فيديو مدته 120 ثانية وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين بقتل نجلاء، وتم استئذان النيابة العامة والقى القبض على المتهمين.

نجلاء نعمة الله قتلت داخل عيادة بمول شهير

وكشفت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغ من رواد مول شهير ورواد عيادة طبيعيون بقتل فتاة تدعى نجلاء داخل العيادة التى تقع فى مول شهير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

على الفور انتقل فريق من المباحث بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الجناة قتلوا الضحية خنقا وطعنا بعد أن جاء فى المناظرة أن هناك آثار خنق حول الراقبة وطعن بجسدها، مما يشير إلى أن الجناة أكثر من شخص، وتم تشكيل فريق بحث وتحري وألقي القبض على المتهمين.