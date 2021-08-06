120 ثانية.. مقطع فيديو وثق جريمة قتل نجلاء فتاة كفر الدوار بمول شهير

فى أقل من 48 ساعة.. توصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث البحيرة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى مرتكبي واقعة قتل فتاة كفر الدوار نجلاء نعمة الله، داخل عيادة عيون بمول شهير، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين قتلوا الضحية خنقا وطعنا، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة التى تباشر التحقيق.

120 ثانية قادت المباحث لضبط المتهمين، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن فريق البحث فحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التى تعمل بها الضحية، وأثناء رحلة البحث توصلت القوات الى مقطع فيديو مدته 120 ثانية وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين بقتل نجلاء، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض على المتهمين.

نجلاء نعمة الله قتلت داخل عيادة بمول شهير

كشفت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغ من رواد مول شهير ورواد عيادة عيون، بقتل فتاة تدعى «نجلاء» داخل العيادة التى تقع فى مول شهير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة وتبين أن الجناة قتلوا الضحية خنقا وطعنا بعد أن جاء فى المناظرة، أن هناك آثار خنق حول الراقبة وطعن بجسدها، مما يشير إلى الجناة أكثر من شخص.

تم تشكيل فريق بحث وتحري وألقي القبض على المتهمين.