هاني الناظر: مرض «أطفال القمر» نادر الحدوث.. وقد يسبب بؤر سرطانية

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مرض «أطفال القمر» نادر الحدوث، لكن زواج الأقارب يزيد من فرص حدوثه، لافتا إلى أنه يحدث بسبب خلل جيني ضمن فئة الأمراض الوراثية، متابعًا: «مش كل واحد هيتعرض للشمس هيجيله فأنا بحب اطمن الناس والطفل إذا أصيب به الطفل ميتعرض للشمس نهائيا في أي وقت».

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية«dmc»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن المرض يشمل أعراض تشمل نمش على جسم الطفل، ولكن إذا تعرض للشمس تتحول إلى بؤر سرطانية وتتأثر عين الطفل، لذا ينصح بعدم التعرض للشمس في أي وقت مع تلقي العلاجات المقررة.

3 أشعات للشمس.. الطويلة مفيدة للجلد

وأكد رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن أشعة الشمس التي تسقط على أجسامنا هي الأشعة البنفسجية وتشمل 3 أنواع الطويلة والمتوسطة والقصيرة، موضحًا أن الطويلة مفيدة للجلد، وهي موجودة حتى التاسعة صباحًا ومن بعد الساعة الثالثة عصرًا، أما القصيرة والمتوسطة ضارة بالجلد، لافتا إلى أن الشمس في وقت الظهيرة تمثل خطورة على جسم الإنسان، موضحًا أنها تؤدي إلى التهابات في الجلد وأحيانا تصل إلى درجة الحروق، خاصة عند التعرض للشمس أثناء الوجود في البحر، إذ يتم استخدام كريمات للعلاج تحتوي على كورتيزون في الضرورة.

وأوضح، أن الشخص إذا كان مطالب بالخروج وقت الظهيرة يجب أن يرتدي ملابس بيضاء قطنية، والحرص على استخدام الكريمات المضادة للشمس مع الأطفال، واستخدام الكبار للشمسيات اليدوية.