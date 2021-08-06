بعد أخبار التحفظ عليه.. حسن شاكوش ينشر «لايف» من حفله بالساحل.. صور

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه على «أنستجرام» فيديو لايف مباشر عبر الاستوري من حفله بالساحل الشمالي، ينفي به ما تردد عن التحفظ عليه واحتجازه بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية.

وظهر «شاكوش» خلال الفيديو وهو يتفاعل مع الجمهور ويرقص على أنغام أغنية «حبيبتي».

وتداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر التحفظ على المطرب حسن شاكوش، أثناء سيره في مارينا بالساحل الشمالي، بسيارة دون لوحات معدنية، ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي تواجه «شاكوش».

كشفت مصادر مطلعة، أن قوات الأمن تحفظت على المطرب حسن شاكوش، أثناء سيره في مارينا بالساحل الشمالي، بسيارة دون لوحات معدنية.

وأضافت المصادر أن القوات قامت بتحرير مخالفة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية، وتقوم حاليا بفحص السيارة والأوراق الخاص بها للتأكد من ملكية مطرب المهرجانات لها.