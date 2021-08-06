كوارث عالمية: حرائق في 3 دول بسبب الحرارة بينها بلد عربي

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الكوارث منها حرائق الغابات التي شهدتها اليونان مع استمرار الموجة الحارة التي أججت ألسنة اللهب، كما شهدت تركيا حريقا هائلا وصل إلى مجمع محطة للطاقة تعمل بالفحم في جنوب غربي البلاد.

عربيا، شهد لبنان، حريقا كبيرا في المدينة الصناعية بمدينة النبطية جنوب البلاد، حيث اندلعت النيران في شاحنتين للنقل الخارجي و10 سيارات، إضافة إلى أضرار في 8 ورش.

وأشار التلفزيون اليوناني، إلى اشتعال حرائق غابات جديدة في مناطق شمال إقليم أتيكا، جنوب شرقي البلاد، شمالي العاصمة «أثينا»، فيما أصيب 5 مواطنين بحروق طفيفة.

وأصدرت سلطات الحماية المدنية في اليونان، تحذيراً من الحرائق لنصف مناطق البلاد بالنسبة لليوم، بسبب الموجة الحارة. ومنذ الثلاثاء الماضي، اندلع نحو 150 حريقاً في اليونان مما أسفر عن تدمير منازل وأجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات والقرى وأتى على آلاف الأفدنة من الغابات.

ونشب الحريق الكبير الجديد بالقرب من بلدة فاريبوبي، واتسعت رقعة الحرائق حتى وصلت إلى الطريق المركزي الواصل بين أثينا وسالونيك، مما أدى إلى إغلاق الطريق في منطقة الحرائق، فيما تم إجلاء سكان عدد من البلدات القريبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتواجه اليونان، وضعا صعبا في «جزيرة وابية» الواقعة على بعد نحو 70 كيلو متر عن أثينا، حيث تتجه حرائق الغابات شرقا بعد إحراق المناطق السكنية والزراعية.

وتشهد اليونان، موجة الحر الشديد منذ 10 أيام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، فيما كافحت فرق الطوارئ النيران في أنحاء البلاد.

السلطات اليونانية تحذر من نشوب مزيد من الحرائق مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية

وتصاعدت أعمدة الدخان الداكن لتشكل سحابة ضخمة في سماء العاصمة«أثينا» وفر السكان للضواحي وتم إجلاء عدد من طالبي اللجوء وحذرت السلطات اليونانية، من نشوب مزيد من الحرائق، اليوم، مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية ومع توقع هبوب رياح عاتية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

سياسيا، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خدمات الطوارئ تنتظرها ليلة قاسية مع توقعات باشتداد هبوب الرياح وحث اليونانيين على الانصياع لأوامر الإخلاء وتجنب السفر والتنقل لغير الضرورة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح ميتسوتاكيس، في خطاب خاص بثه التلفزيون: «نتعامل مع ظروف غير متوقعة إذ حولت الأيام العديدة التي استغرقتها الموجة الحارة البلاد بأكملها لبرميل من البارود»، مشيرا إلى ضرورة تعزيز سبل الحماية في مواجهة حقيقة التغير المناخي.

احتواء حريق هائل وصل إلى محطة كيميركوي للطاقة جنوب غربي تركيا

وفي تركيا، قال مسؤولون أتراك وتقارير إعلامية، أمس الخميس، إنه تم احتواء حريق هائل وصل إلى محطة كيميركوي للطاقة تعمل بالفحم في مقاطعة موجلا جنوبي غرب البلاد وأجبر السكان القريبين على الفرار في قوارب وسيارات.

وتسببت الرياح القوية في انتقال الحريق باتجاه المحطة، أمس الأول الأربعاء، ما أدى إلى عمليات إجلاء من منتجع أورين الساحلي القريب.

عربيا، اندلع حريق كبير في المدينة الصناعية بمدينة النبطية جنوب البلاد، بعد ظهر امس الخميس، حيث ألتهمت النيران شاحنتين للنقل الخارجي و10 سيارات، إضافة إلى أضرار في 8 ورش.

وقال مصدر في قوى الأمن الداخلي اللبناني «الشرطة اللبنانية» لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنه لم يسجل وقوع إصابات، فيما قدرت الأضرار الناجمة عن الحريق بنحو 260 ألف دولار أمريكي «الدولار الأمريكي يساوي 1528.50 ليرة لبنانية».

وأضاف المصدر الأمني، أن الحريق نتج بحسب التقارير الأولية عن حريق بحشائش يابسة في حقل قريب من المدينة الصناعية لتمتد النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى العديد من السيارات والشاحنات المتوقفة في مواقف المدينة.

وفي العراق، انحرفت طائرة إيرانية في مطار النجف الدولي جنوبي البلاد، عن مسارها، أمس الاول الأربعاء، وتداولت بعض وسائل الإعلام معلومات متضاربة حول أسباب الحادثة، فيما قالت سلطة الطيران المدني في العراق، أمس الخميس، في بيان، توضيحا بشأن انحراف الطائرة: «أجرينا كشفا فنيا حول ملابسات انحراف الطائرة التابعة لشركة (قشم) الإيرانية أثناء إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، ودققنا إجازات فريق العمل الذي قام بأعمال الصيانة على الطائرة، حيث استبدلت الإطارات الخاصة بها».

وأضافت سلطة الطيران المدني، أن سبب العارض يعود للطائرة والطيار ولا علاقة للمطار بانحراف مسارها أثناء الإقلاع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.