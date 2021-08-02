من تركيا لإيطاليا.. حرائق الغابات تتواصل في منطقة شرق المتوسط

تواصل اندلاع حرائق الغابات في منطقة شرق البحر المتوسط، من تركيا إلى اليونان وإيطاليا، في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية على الإطلاق، وشملت الحرائق أغلبية الغابات الجبلية المحيطة بالسواحل المتجاورة للبلدان الثلاث، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وبدأت الحرائق التركية، في 4 بقع ثم انتشرت إلى أكثر من 13 مناطق مختلفة على السواحل الجنوبية، من ولاية أضنة وحتى منطقة بادروم، فيما قدرت السلطات المحلية المساحة التي طالتها بأكثر من 5 آلاف كيلومتر مربع.

ونقلت وكالات الأنباء المحلية صورا مروعة لآلاف المصطافين في منتجعات منطقة بدروم جنوب غربي تركيا، وهُم يهرعون إلى السواحل المائية هاربين من اقتراب ألسنة اللهب إلى أماكن إقامتهم، منتظرين قدوم قوارب الإنقاذ لحملهم إلى الأماكن الآمنة.

«الاتحاد الأوروبي» سيرسل 3 طائرات إلى تركيا لمساعدتها في إخماد حرائق الغابات

من جانبه، أعلن «الاتحاد الأوروبي»، امس الأحد، أنه سيرسل 3 طائرات إلى تركيا لمساعدتها في إخماد حرائق الغابات التي تشهدها منذ أيام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واندلعت حرائق غابات في وقت سابق بعدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، فيما بلغت حصيلة الضحايا 8 وفيات وعشرات الإصابات، كما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

وقالت مفوضية «الاتحاد الأوروبي»، إن تركيا قامت بتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد، وأن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة لإرسال 3 طائرات إلى تركيا استجابة لحالات الطوارئ.

وأضافت المفوضية، أنه سيتم إرسال 3 طائرات من طراز «كنداير» واحدة من كرواتيا، وطائرتان من إسبانيا، مشيرة إلى أنمركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في الاتحاد على اتصال منتظم بالسلطات التركية.

وتشارك طائرات من روسيا وأوكرانيا في إطفاء 1140 بؤرة حريق في تركيا، وينتظر مشاركة من أذربيجان.

800 حريق خلال 48 ساعة في مختلف المناطق الجنوبية الساحلية من البلاد

وفي إيطاليا، وجد رجال الإطفاء أنفسهم في مواجهة 800 حريق اندلعوا سوية خلال 48 ساعة في مختلف المناطق الجنوبية الساحلية من البلاد، وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها تمركزت في مناطق صقلية وبوليا وكالابريا ولاتسيو وكاميانيا، وأن درجات الحرارة التي تجاوزت كل عتبة سابقة، حتى أنها صارت بمستوى 40 درجة في منطقة باري يوليا.

بدورها، قالت نقابة المزارعين الإيطاليين، إن الشتاء الماضي كان الأكثر جفافا منذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وأن جفاف التربة الزراعية في مختلف المناطق الجنوبية من البلاد عامل رئيسي فيما يحدث، حيث جاء حريق واحد في منطقة أوريستانو في غربي سردينيا على أكثر من 20 ألف هكتار «1 هكتار= 10000 متر مربع = 2471 فدان» من أشجار الزيتون الحقلية.

وفي اليونان، اندلعت الحرائق في الغابات المحيطة بمدينة «باتراس» ثالث أكبر مدن البلاد، لكنها لسوء الحظ اصطحبت برياحٍ قوية، حملت لهب النيران إلى مسافات حتى 40 كيلومتراً من مركز اندلاعها، بالذات نحو الشواطئ الساحلية، وبعد 6 ساعات، أدت الحرائق إلى إغلاق الطريق السريع بين العاصمة أثينا ومدينة باتراس، بعد أن أطاح بقرابة 2000 هكتار من الغابات.

وقالت «الأرصاد الجوية» اليونانية إن درجات الحرارة في السواحل الجنوبية للبلاد لن تنخفض عن 40 درجة مئوية طوال الأيام الـ10 القادمة، وأن الأمطار الرعدية الكثيفة التي تنهمر في شمال إيطاليا ووسط البلقان لا يُتوقع لها أن تنحدر جنوبا.

حريق «ديكسي» يلتهم أكثر من 244 ألف فدان في شمالي كاليفورنيا

وفي الولايات المتحدة، التهم حريق «ديكسي»، أكثر من 244 ألف فدان حتى أمس الأحد، في شمالي كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

ويعد الحريق، الذي اندلع في 14 يوليو الماضي على بعد حوالي 10 أميال شمال شرقي مدينة بارادايس، أكبر حريق في كاليفورنيا حتى الآن، والتهم 244888 فدانًا في مقاطعتي بوت وبلوماس،، فيما جرى احتواء الحريق بنسبة نحو 32% حتى صباح أمس الأحد، ولا يزال سببه قيد التحقيق.

وقالت إدارة «الغابات والحماية من الحرائق» في كاليفورنيا إن الحريق تسبب في تدمير 67 مبنى وإلحاق الضرر بـ9، وتعرض إجمالي 10435 مبنى للخطر بسبب الحريق.