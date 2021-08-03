تواصل حرائق الغابات في تركيا.. مقتل 8 وتدمير منتجعات ساحلية

تواصلت حرائق الغابات في تركيا، حيث أدت حتى الآن لمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وتدمير منتجعات ساحلية، وإجبار آلاف السياح على الفرار منها، وسط توقعات بأن حرائق الغابات في تركيا لن تنتهِ قبل 10 أيام.

وأكدت تقارير، أن حرائق الغابات في تركيا، تعتبر أسوأ أزمة حرائق منذ عقد، على طول السواحل التركية على البحر المتوسط وبحر إيجة، أحد المناطق السياحية الرئيسية في البلاد.

حرائق الغابات في تركيا تُخلي 6 آلاف فندق

وبينما أفادت السلطات التركية، أمس، أنها احتوت أكثر من 130 حريقا من حرائق الغابات في تركيا، يستمر 15 حريقا على الأقل بالتهام المزيد من الغابات المحيطة بالسواحل الجنوبية الغربية لتركيا، بينما يهاجر السياح الذين كانوا يشغلون قرابة 6 آلاف فندق ومرفق سياحي في تلك المناطق.

وقال وزير الزراعة التركي، بكير ياكديميرلي، صباح اليوم، الثلاثاء، إن الحريق الكبير، ضمن حرائق الغابات في تركيا، في منطقة مرماريس ما يزال مندلعا، وإن الطائرات الكشفية في الجبال المحيط بالمنطقة، كشفت عن توسع نطاق الحريق هناك، مطالبا وحدات الجيش في ولايتي مرسين وأضنة بالتدخل السريع.

وأشار إلى أن وزارته تتلقى إنذارات من مناطق غوندوغموش ومانفجات وسوتشولر القريبة من مدينة أسبرطة.

65% من السياح غادروا بسبب حرائق الغابات في تركيا

وقدرت مديريات السياحة المحلية، أعداد المغادرين جراء حرائق الغابات في تركيا بقرابة 65 بالمئة من السياح حتى الآن، وبالذات من منطقتي بادروم وألانيا، اللتين شهدتا أعتى أمواج الحرائق، الأمر الذي يعني أن قطاع السياحة التركي قد تلقى ضربة للعام الثاني على التوالي بعد موجة وباء كورونا التي شلته خلال العام الماضي.

وأعلنت وزارة السياحة التركية، في بيان أصدره مكتب الوزير محمد نوري إرسوي، أن الوضع الناتج عن حرائق الغابات في تركيا لا يمكن السيطرة عليه تماما قبل نزول درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية وتوقف هبوب الرياح وزيادة الرطوبة عن 30 بالمئة، وهو أمر لن يتحقق قبل 10 أيام.