نائب محافظ القاهرة: نقل 4 آلاف أسرة من أبو قرن لمشروع «معا» قريبا

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال الإزالة تجرى على قدم وساق وبشكل آمن ومنظم فى منطقة عزبة أبو قرن التابعة لحى مصر القديمة ضمن خطة القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث من المستهدف نقل 4765 أسرة من أبو قرن وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة فى مشروع «معا» بالسلام مع إخلاء المنطقة وإزالة 1250 عقار تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأشارت عبدالمنعم خلال جولتها لمتابعة أعمال الإزالة ونقل السكان بحضور اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة، واللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة، إلى أنه تم التعامل مع 57 عقار حتى الآن منها 34 عقار تم إخلاء السكان منها و23 عقار تم إزالتهم بشكل نهائى، علاوة على تسكين 68 أسرة بالوحدات البديلة المجهزة بمشروع معا بمدينة السلام.

تغيير حياة المواطنين للأفضل

ولفتت إلى استمرار إزالة العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية لكل مواطن وتوفير حياة آمنة وسكن راقى وحضارى يليق به تنفيذا للخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة فى سبيل القضاء على المناطق العشوائية الغير آمنة والتى تضمنت عدة مناطق بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة كان آخرها عزبة أبو قرن بنطاق حى مصر القديمة وهى مصنفة ضمن المناطق العشوائية الغير أمنة، مشيرة إلى أنه سيتم استغلال أرض عزبة أبو قرن ضمن مشروع تلال الفسطاط.

إزالة العشوائيات

وأكدت الاهتمام بملف إزالة العشوائيات ونقل السكان إلى مناطق أفضل مع الالتزام بالجدول الزمنى المعد لذلك مع استمرار المتابعة من موقع الأحداث للوقوف على آخر المستجدات وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ الأعمال.

وتابعت: أن المشروعات السكنية البديلة عن المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة هى مشروعات متكاملة تبين جهد كبير قامت به الدولة من أجل توفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطن وأصبحت حديث فخر لكل المجتمع فهى مجتمع متحضر ومتوفر به كل الخدمات المجتمعية والمقدمة بشكل حضارى وذلك تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن ليتمتع بمجتمع آمن بعيدا عن العشوائيات الخطرة.