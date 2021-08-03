إخلاء عزبة أبو قرن بالقاهرة وتسليم السكان وحدات في مشروع «معا»

تواصل أجهزة محافظة القاهرة تنفيذ خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وإعلان العاصمة خالية من العشوائيات قريبا، حيث كشفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار حاليا نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة إلى مشروع «معا» بالسلام، حيث يشير الحصر إلى وجود 4756 أسرة مستحقة، وسيتم نقلهم تباعا على مدار الأيام المقبلة وتسليمهم وحدات مجهزة بها غرفة نوم وأنتريه ومطبخ وحمام وأجهزة كهربائية، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وفق توجيهات القيادة السياسية.

متابعة أعمال الإخلاء والإزالة

وأشارت المهندسة جيهان عبد المنعم، خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى وجودها بشكل مستمر في الموقع بين الأهالي لمتابعة أعمال الإخلاء ونقل الأسر وإزالة العقارات من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة للأسر، بانتشالهم من العشوائيات وتسليمهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة للقضاء على العشوائيات، وبها كل الخدمات والمرافق والمدارس والوحدات الصحية والمساحات الخضراء والملاعب ومراكز الشباب ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة لخدمة المواطنين.

45 يوما لإنهاء نقل السكان وتسليمهم وحدات

ومن المقرر قيام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية خلال الأسبوع الجاري لمتابعة أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة، باعتبارها من أكبر وأصعب المناطق العشوائية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالتها ونقل سكانها لمساكن حضارية، في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى متابعة نقل وتسكين الأسر في وحدات سكنية مجهزة.

وستستمر عملية نقل السكان من عزبة أبو قرن وتسكينهم في مشروع «معا»، حوالي 45 يوما، حيث تتم عملية النقل تباعا، مع توفير سيارات من المحافظة لنقلهم إلى الوحدات الجديدة مجانا، مع توفير كل سبل الراحة للمواطنين ومراعاة احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة.